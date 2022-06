O Cisne fai oficial a fichaxe do caboverdiano Gualter Furtado

Gualter Furtado, nova fichaxe do Cisne © Artística de Avanca

O Club Cisne Balonmán segue construíndo o seu plantel coa que competirá na máxima categoría do balonmán español.

A última incorporación anunciada polo conxunto branco é a do central caboverdiano de 27 anos Gualter Furtado, que vén a España coa esperanza de que o equipo "teña unha boa tempada".

Furtado chega ao Cisne procedente do Artística de Avanca portugués, onde militou as últimas tempadas.

Pero a chegada do central a Pontevedra terá que esperar, xa que, nestes momentos, atópase concentrado coa Selección de Cabo Verde coa que disputará o Campionato de África no mes de xullo.

A incorporación Gualther Furtado súmase ás fichaxes do porteiro Kilian Ramírez e á do adestrador Javier Márquez, ademais da as renovacións de Pablo González, Iván Calvo, Román Arboleya, Alejandro Conde, André de Moura e Mateo Arias.