Galicia Sub-16, á final do Campionato de España tras golear a Cataluña na Xunqueira

Galicia Sub-16 pasa á final do Campionato de España tras superar a Cataluña na Xunqueira © Real Federación Galega de Fútbol

A un paso da gloria está a Selección Galega Sub-16 no Campionato de España de Seleccións Autonómicas que se está celebrando en Pontevedra.

O combinado galego meteuse este martes na gran final do torneo nacional despois de golear no campo Manolo Barreiro da Xunqueira a Cataluña (3-0), nunha xornada marcada pola choiva.

O equipo adestrado por David Páez completou un partido de nivel, aguantando ao comezo a un conxunto catalán que se fixo coa posesión e esperando a súa oportunidade.

Esa opción chegou a balón parado aos 12 minutos. Manu Ferreiro sacou unha falta lateral e Jacobo Folgar aproveitou o balón solto para rematar de media volea e facer o primeiro gol do partido.

Co 1-0 a favor de Galicia chegaríase ao descanso, e no segundo tempo o guión seguiu sen apenas cambios, pero coa vantaxe no marcador os locais atopábanse cómodos.

Pasaban os minutos e en lugar do empate o que terminou chegando foi o 2-0, obra de Miguel Conde no minuto 77, e despois a sentenza, xa na prolongación, por medio de Cristian Carro.

Un 3-0 que se celebrou ao grande e que enche de confianza á Selección Galega Sub-16 para a gran final do Campionato de España que se xogará este mércores (19.00 horas) de novo no Manolo Barreiro e fronte a Andalucía, que superou na outra semifinal a Castela-León.