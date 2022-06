A carreira Ponle Freno desembarca en Pontevedra para axudar ás vítimas de accidentes de tráfico

Carreira Ponle Freno 2022 © Cristina Saiz Carreira Ponle Freno 2022 © Cristina Saiz Carreira Ponle Freno 2022 © Cristina Saiz Carreira Ponle Freno 2022 © Cristina Saiz

A carreira Ponle Freno desembarcou unha vez máis na Boa Vila coa participación de preto de mil corredores que se uniron para correr pola seguridade viaria.

O pistoletazo de saída foi ás 20:00 horas para a proba infantil e ás 21:30 horas para as carreiras de 5 e 10 quilómetros con saída desde a Praza de España. Os corredores dirixíronse ata a Xunqueira de Alba, por onde transcorreu a maior parte da carreira, ata chegar finalmente á Avenida Montero Ríos, onde se atopaba a meta.

Os gañadores nas súas distintas modalidades foron Celso Comesaña (10 quilómetros masculino), María Dolores Galego (10 quilómetros feminino), Jorge Janeiro (5 quilómetros masculino) e Silvia García (5 quilómetros feminino).

A recadación da proba (5 euros por cada rexistrado), impulsada por Atresmedia e a Fundación AXA en colaboración con Aesleme (Asociación para o Estudo da Lesión Medular Espinal), destinarase integramente ao proxecto 'Seguro por tu ciudad', unha campaña de prevención dirixida aos alumnos de primaria, menores de 12 anos e así formar cidadáns responsables e comprometidos cunha convivencia viaria pacífica, que non cause vítimas.

Baixo o lema, 'No te pares, hoy correr salva vidas', a carreira de Ponle Freno en Pontevedra estivo apoiada polo director do Centro de Estudos e Opinión PONLE FRENO- AXA, Iñaki Lerga; a responsable de Marketing Grupo CGA, Eva Lagoa; o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández; o campión do mundo de Maratón e embaixador das carreiras, Martín Fiz; o concelleiro de Deportes, Tino Fernández; o delegado de AESLEME Pontevedra, Basilio González; e a directora Territorial Oeste de AXA Ainara Ruiz de Gauna, entre outros.

O circuíto de carreiras Ponle Freno iniciouse o 27 de marzo en Badalona, seguiu en Valencia (24 de abril), Zaragoza (8 de maio), Málaga (11 de xuño) e Pontevedra (18 de xuño). O circuíto continuará en Vitoria (11 de setembro), Santander (25 de setembro), Madrid (20 de novembro) e Las Palmas de Gran Canaria (18 de decembro).