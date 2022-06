O pádel pontevedrés únese para organizar o primeiro circuito "Másters" de verán

A comunidade pontevedresa do pádel uniuse para organizar este verán, a través da asociación Padelasga (Pádel Asociado Galego), o primeiro circuíto de verán "Pontevedra Masters".

A actividade ten o obxectivo principal de seguir fomentando a práctica deste deporte e ampliar o recoñecemento e prestixio do padel na Boa Vila.

O circuíto levarase a cabo entre xuño e setembro. A competición constará de cinco paradas e un master final. Cada un destes torneos estará organizado polos clubs da cidade e os seus arredores, así a primeira xornada está a ter lugar xa no Pádel Bao entre o 16 e 19 de xuño.

A segunda organizaraa o ATP Soutomaior entre o 10 e o 17 de xullo, para continuar en Monte Porreiro desde o 22 ao 30 de xullo. Xa en agosto, tomará a remuda o Club de Tenis de Pontevedra desde o día 27 ao 4 de setembro. E no complexo de Campolongo terá lugar a última parada entre o 5 e o 11 de setembro.

Desde Padelasga sosteñen que "a acollida da actividade por parte dos clubs a esta iniciativa foi moi boa e consideran que servirá para ter un evento de alta demanda durante o parón da tempada federada".

O circuíto Pontevedra Másters está dividido por categorías, desde primeira ata cuarta. E conta tamén con modalidades femininas, masculinas e mixtas, así como con algunhas actividades de iniciación para xogadores sub 14 e sub 16.

Puntualizan desde a organización que o acceso ao evento é libre e as parellas non teñen por que participar en cada unha das cinco xornadas. Para participar en soamente hai que contactar con algún dos clubs organizadores para pechar as inscricións en cada torneo.