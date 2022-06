Todo listo en Pontevedra para recibir ás mellores seleccións autonómicas sub 14 e sub 16

Selección galega sub 14 de fútbol masculino que participará en Pontevedra no Campionato de España de seleccións autonómicas © Federación Galega de Fútbol

A cidade de Pontevedra xa conta as horas para converterse no epicentro do fútbol base nacional co gallo da disputa da fase final do Campionato de España sub 14 e sub 16 masculinas de seleccións autonómicas. A cita celebrarase do 17 ao 22 de xuño en varios campos da capital do Lérez e da súa comarca.

Galicia loitará polo título nacional coas súas dúas seleccións no Grupo Ouro tras rubricar o billete na primeira fase que se disputou recentemente en Asturias. Tanto o combinado sub 14 que dirixe Jesús López como a sub 16 de David Páez loitarán polo Campionato de España como anfitrións.

Ata Pontevedra desprazaranse nesas datas un total de 38 seleccións (19 en cada categoría) e máis de mil participantes, co impacto que estas cifras supoñerán para todos os sectores da cidade do Lérez.

Os partidos disputaranse os días 17, 18 e 19 de xuño entre as 10 e 19 horas nos campos de Manolo Barreiro (Pontevedra), O Carrasco (Marcón), A Seca (Poio), Príncipe Felipe (Pontevedra), Monteporreiro (Pontevedra).

As semifinais da Fase Ouro disputarase o día 21 no campo Manolo Barreiro; mentres que as da fase prata terán lugar en Marcón, onde se disputará tamén a final ao día seguinte.

As finais da fase Ouro están previstas para o día 22 nunha sede aínda por confirmar.