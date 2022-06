O Cisne confirma a renovación do pivote Iván Calvo

O Pavillón Municipal celebra o ascenso do Cisne a Liga Asobal © Cristina Saiz

O Cisne continúa perfilando o seu plantel para o seu regreso a Asobal. E faino co anuncio da renovación doutro pivote. Á continuidade de Román Arboleya, únese tamén a do especialista defensivo Iván Calvo. Unha ampliación de contrato que se suma ás do extremo Mateo Arias e o central portugués André de Moura.

"Estou moi contento de poder anunciar que vou seguir unha tempada máis non Cisne, será a cuarta", declarou o pivote nun vídeo difundido a través das redes sociais do club pontevedrés.

Antes de agradecer a confianza da xunta directiva, Calvo pediu o apoio da afección para conseguir o obxectivo da permanencia na máxima categoría do balonmán nacional. "Espero vervos a todos animando non Municipal", pediu o xogador.

Aínda que xa comunicou de forma extraoficial a súa marcha no último partido, o club fixo oficial tamén a través das redes sociais que Pablo Picallo abandona a disciplina do Cisne. Unha marcha que se une ás de Álvaro Preciado, Virulegio e o adestrador Javier Fernández, Jabato.