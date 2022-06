Arlet Ortiz conquista o ouro no Open de Luxemburgo

A taekwondista do Mat's de Marín Arlet Ortiz logrou esta pasada fin de semana a medalla de ouro no Open de Luxemburgo (G-2) tras vencer os seus catro combates na categoría de menos de 57 quilos.

A deportista do conxunto marinense superou en primeira rolda á taekwondista madrileña Lydia García, que ía coa selección española, en dous asaltos. Nos cuartos de final enfrontouse á marroquí Oumaima El Bouchti, cabeza de serie número 1, no que foi o combate máis axustado. Arlet venceu no primeiro, pero a marroquí logrou impoñerse no segundo e todo tivo que decidirse no terceiro, que caeu a favor da loitadora adestrada por Jesús Benito no CGTD.

En semifinais, Ortiz venceu en dous asaltos a canadense Viviane Traquille e así logrou o pase á final, onde esperaba outra española, Elsa Hernández. Novamente, Arlet demostrou confianza e seguridade para, en dous asaltos, pechar o triunfo e acadar a primeira posición no Open de Luxemburgo.