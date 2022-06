A carreira Ponle Freno regresa a Pontevedra cun novo circuíto pola Xunqueira de Alba

Presentación da cuarta edición da carreira Ponle Freno © Diana Eiras Presentación da cuarta edición da carreira Ponle Freno © Diana Eiras Presentación da cuarta edición da carreira Ponle Freno © Diana Eiras

"Correr polo centro de Pontevedra é como para un Fórmula 1 correr en Montecarlo, é moi difícil adiantar", declarou o campión do mundo de maratón Martín Fiz para explicar os motivos do cambio de trazado da cuarta edición da carreira Ponle Freno, que se presentou este mércores no Concello e que terá lugar na Boa Vila o próximo 18 de xuño ás 21.30 horas.

Como é habitual, a saída e meta desta carreira solidaria coa asociación Aesleme (Asociación para o Estudo da Lesión Medular Espinal) estará na Praza de España. Pero logo os corredores desprazaranse ata a Xunqueira de Alba, por onde trascurrirá a maior parte do circuito.

O prazo de inscrición na proba manterase aberto ata o 17 de xuño e a cota, de 5 euros, será doada integramente ao colectivo de afectados por lesións medulares. Ademais os participantes poden elixir participar na proba de 5 ou de 10 quilómetros. Do mesmo xeito, aquelas persoas que non poidan acudir á carreira, teñen a opción de realizar doazóns para a causa.

"Nas cidades o rei ten que ser o peón", comezou o alcalde do Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, o seu discurso de presentación da carreira, no que animou aos rexedores para tomar decisións políticas para reducir e acougar o tráfico e contribuír a erradicar os accidentes mortais en zonas urbanas.

Precisamente o feito de que na capital do Lérez non se produza un atropelo mortal desde o 2011, converte á Boa Vila na "cidade emblemática da seguridade viaria", engadiu Iñaki Lerma, representante da Fundación Axa. "Este circuíto de carreiras existe para tentar salvar vidas, coa recadación e coa concienciación na importancia da seguridade viaria", sinalou tamén Natalia Rico, responsable de comunicación de Ponle Freno.

En representación de Aesleme participou Basilio González, vítima dun accidente de tráfico que o deixou en cadeira de rodas hai 40 anos. "As consecuencias sociais, laborais e familiares dun accidente de tráfico son brutais", dixo para subliñar o importante que é a educación para "crear hábitos de conciencia en seguridade viaria desde idades temperás". Neste sentido, González quixo poñer en valor a aposta realizada por Pontevedra para combater este tipo de sucesos, "é un exemplo para seguir", díxolle a Lores.

No carácter saudable da proba fixo fincapé o concelleiro de Deportes, Tino Fernández, ao recoñecer que a carreira "vai máis aló do deportivo e o deporte é un elemento de saúde, que é o máis importante que temos".

Finalmente, o atleta español campión do mundo de maratón Martín Fiz, que repetirá por cuarto ano como participante na edición pontevedresa da carreira Ponle Freno, anima a todo o mundo a participar na competición. Nun ton de broma, destacou tamén a aposta do goberno local por dar preferencia aos peóns sobre os vehículos de motor e na redución da velocidade como medida fundamental para reducir a taxa de mortalidade en accidentes. Unha velocidade reducida que se compromete a cumprir durante a carreira. "Cando fun campión do mundo corrín a máis de 20 quilómetros por hora, pero vou facer caso ao alcalde e polo centro da cidade non irei a máis de 6 quilómetros por hora", concluíu entre risas.