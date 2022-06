VÍDEO.- Emotiva despedida de Jabato como adestrador do Cisne: "Sei que vou perder moito, pero necesitades máis"

Despedida de Jabato como adestrador do Cisne © PontevedraViva

Javier Fernández 'Jabato' despediuse este martes oficialmente do Club Cisne Balonmán nun emotivo acto celebrado no Hotel Galicia Palace.

Despois de seis tempadas no club pontevedrés, no que asinou dous ascensos á Liga Asobal, o técnico puxo punto e final á súa etapa na entidade acompañado do presidente cisneísta, Santiago Picallo, e membros do corpo técnico e do plantel.

"Non foi unha decisión fácil", comezou Jabato explicando que "non sería honesto, non sería xusto que eu que non podo dedicarlle todo o tempo que quixese estar a me aproveitar. Se son consecuente e honesto creo que o club debe seguir crecendo e o mellor é que veña alguén a tentar poñer todo o traballo para seguir dando pasos".

A dificultade de compaxinar a súa vida laboral e persoal coa esixencia que supón competir na máxima categoría está detrás dunha decisión moi meditada na que "se que vou perder moito, pero necesitades máis", xa que "os días teñen 24 horas e a miña vida persoal, o meu traballo e a miña achega coa Federación impídenme dar o 100% nunha liga tan esixente como é esta".

O adestrador referiuse á súa familia, á que "lle quitei moito tempo, son consciente diso, pero non me arrepinto nin un só segundo que investín neste club". Con todo a situación cambiou empuxándolle a non aceptar a proposta de renovación do Cisne. "Sinto que a miña muller, as miñas fillas, a miña contorna necesita máis de min e quero estar máis preto delas, e prometo que traballarei máis duro para ser mellor pai que adestrador", terminou afirmando un Jabato que tivo palabras cara aos xogadores, o seu acompañante no banco Quiños, o presidente Santiago Picallo e todas as persoas que axudan a que o club "fose crecendo".

Tras a súa marcha o Cisne traballa agora en atopar un substituto antes de seguir avanzando coa composición do plantel coa que espera saír a competir por segunda vez na súa historia na máxima categoría do balonmán español.

VILLAMARÍN E DANIEL NEVES NON SEGUIRÁN

Nesa planificación non se conta xa con dous xogadores que elixiron destino nas últimas horas, como é o caso do gardameta Jorge Villamarín, que poñerá rumbo a Málaga tras rexeitar a proposta de renovación en Pontevedra. En situación similar atópase o luso Daniel Neves, que foi confirmado como novo xogador do Incarlopsa Cuenca.