Melania Rodríguez pecha a súa participación no Europeo cun cuarto posto en dobre minitramp

Melania Rodríguez, no Campionato de Europa de Ximnasia Trampolín en Rimini © Real Federación Española de Gimnasia

Agridoce despedida da ximnasta pontevedresa Melania Rodríguez do Campionato de Europa de trampolín celebrado durante esta fin de semana na cidade italiana de Rimini. A xove deportista non puido subirse ao podio da final de dobleminitramp, pero este resultado non embaza a extraordinaria actuación realizada pola pupila de Pablo Hinójar ao longo dos catro días de competición.

Este domingo, Melania pechaba o seu concurso coa participación na final do dobleminitramp, disciplina da que é vixente bronce mundial e na que logrou nesta cita a mellor puntuación da historia nun salto, con todo un erro na aterraxe privoulle de loitar polas medallas.

A ximnasta do Ximnasia Pontevedra-Burgas Ourense fixo todo ben, pero no momento final non logrou cravar a aterraxe e pola inercia acabou caendo de costas, motivo polo cal os xuíces reduciron a súa puntuación no apartado de execución. O ouro foi para a inglesa Kirtsy Way, seguida da sueca Lina Sjoeberg e a portuguesa Diana Gago.

Á marxe deste pequeno tropezón, Rodríguez regresa a España máis que satisfeita co seu rendemento. A súa actuación na final por equipos, na que recibiu a mellor puntuación de todas as participantes, resultou clave para conseguir a medalla de ouro na espacialidad olímpica de trampolín. Ademais, o equipo nacional conseguiu tamén o bronce en dobleminitramp na que Rodríguez volveu ser a mellor valorada da final.

Pero o máis destacado da súa competición foi bater no primeiro día de competición o récord mundial de dobleminitramp cunha puntuación nunca antes vista grazas a unha pirueta barani agrupada tripla carpa de 8,5 puntos de dificultade.

Un botín que animará aínda máis á prometedora ximnasta pontevedresa para restos futuros e sempre coa vista posta no soño de conseguir o billete para os Xogos Olímpicos de París 2024.