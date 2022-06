Presentado o campus de verán do Pontevedra CF

O Pontevedra Club de Fútbol presentou este venres o seu tradicional campus de verán, que nesta ocasión desenvolverá durante dúas semanas, cunha quenda de xogadores en cada un.

Trátase dunha actividade dirixida a nenos e nenas nacidos entre 2008 e 2018 que se desenvolverá principalmente nas instalacións da Cidade Infantil Príncipe Felipe pero tamén no Estadio Municipal de Pasarón, contando coa visita de xogadores do primeiro equipo granate.

O campus "serve un pouco para ir creando a base para o club", sinalou un dos seus responsables, o adestrador Gelillo, ao que se suma a intención de "dar a coñecer a marca Pontevedra aos mozos que non están no club", completou David Montes, tamén coordinador.

As xornadas, con adestramentos de tecnificación, piscina e un día de excursión, terán un horario de 9.00 a 14.00 horas prorrogable ás 16.30 horas no caso de contratar o servizo de comedor.

Serán en total 160 as prazas dispoñibles, a un prezo de 120 euros por neno no caso de ser externo ao club ou de 100 euros se pertence á base granate.

As dúas quendas que se habilitarán son do 27 de xuño ao 1 de xullo e do 4 ao 8 de xullo.