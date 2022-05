Pleno de vitorias para os cadetes do Cisne, que conseguen o billete para a Fase Final do Sector Nacional

© Último partido do Sector A de balonmán entre os cadetes do Cisne e do Ademar León

Último partido do Sector A de balonmán entre os cadetes do Cisne e do Ademar León © Último partido do Sector A de balonmán entre os cadetes do Cisne e do Ademar León Último partido do Sector A de balonmán entre os cadetes do Cisne e do Ademar León © Último partido do Sector A de balonmán entre os cadetes do Cisne e do Ademar León Último partido do Sector A de balonmán entre os cadetes do Cisne e do Ademar León © Último partido do Sector A de balonmán entre os cadetes do Cisne e do Ademar León Último partido do Sector A de balonmán entre os cadetes do Cisne e do Ademar León © Último partido do Sector A de balonmán entre os cadetes do Cisne e do Ademar León

Os cadetes do Club Cisne Balonmán clasificáronse para a Fase Final do Campionato de España tras conseguir un pleno de triunfos na segunda fase do sector nacional.

Xogaron en casa, no Pavillón Municipal de Pontevedra, apoiados, como vén sendo habitual, por unha incansable afección que non deixou de animar e levantounos cara a unha remontada no último partido contra o Ademar León.

Pero antes diso tiveron que gañar ao Gáldar canario e o Grupo Covadonga, non sen dificultade, sobre todo no primeiro.

O equipo das Palmas puxo a proba aos pupilos de Óscar Arosa, que deron a volta a un parcial en contra de 12-14 na primeira metade, marcada especialmente polas xogadas de contragolpe dos visitantes e pola efectividade no lanzamento de Xoan Fernández (sete goles) para os brancos.

Na segunda parte emerxeu a figura de Roi García (sete goles) para converterse nun pesadelo para a zaga canaria e liderar a remontada. Parte de responsabilidade da vitoria tamén a tivo o cambio defensivo, co que frearon o asedio dos goleadores Yanis Ramírez e Carlos Mederos que, con nove e sete goles respectivamente, puxeron en aprietos aos de Pontevedra (30-27).

Cos deberes feitos no primeiro enfrontamento, chegou o momento de enfrontarse o Grupo Covadonga, ao que superaron grazas ao incremento nas tarefas defensivas que foron mellorando a medida que ían pasando os minutos.

Tiveron que remontar un 2-5 inicial en contra e, cun bo ataque posicional e as imprecisións do rival, fóronse ao descanso cun resultado de 14-9.

Tras o paso polos vestiarios o duelo foi outro cantar. De feito, o equipo da Boa Vila ofreceu un recital en ataque con Xoan Fernández (9 goles), Pedro Fernández-Couto (8 goles) e Manuel Hernández (8 goles), para noquear aos asturianos cun resultado de 42-33.

Xa o domingo chegou a hora da verdade contra o Ademar León, nun encontro que comezou da peor maneira para un Cisne errático en ataque e incapaz de frear as chegadas do rival, que se colocaba cun parcial de 3-9 cando se alcanzaba o ecuador do primeiro tempo.

Puxéronse as pilas os xogadores de Arosa e aos poucos foron reducindo distancias ata alcanzar o descanso con tan só dous goles de diferenza (15-17).

A segunda parte empezou con idas e vindas. Por momentos mandaba o Cisne e noutros era o Ademar o que trenzaba mellor o xogo para dominar e recuperar unha pequena vantaxe que sempre era reducida polos brancos (26-28).

De feito, nos últimos 10 minutos do partido emerxeu o habitual Xoan Fernández para cambiar totalmente a dinámica do duelo. O ataque pontevedrés volveuse en grao sumo efectivo e a defensa converteuse nun muro para ceder tan só 2 goles en contra fronte aos 9 a favor, sentenciando o partido nun 35-30 que lles dá o billete á Fase Final do sector nacional.

Con 13 goles no seu haber destacou a figura de Xoan Fernández, todo un líder no ataque cisneísta e clave nestas tres vitorias.