Ribadumia repite como sede dun campus de adestramento específico para porteiros

O Estadio Municipal A Senra, en Ribadumia, repetirá este mes de xuño como sede do campus específico para porteiros de fútbol Keepercamp Azero.

Trátase dunha actividade na que se realizarán adestramentos específicos para porteiros, ademais de xogos e diversas actividades, e que conta como reclamo aos gardametas profesionais Alberto Domínguez (Coruxo FC) e Edu Sousa ( Talavera), así como a Roberto Pazos (Ribadumia) e ao técnico Toño Pana.

A quinta edición do campus está dirixido a nenos e nenas de 7 a 17 anos, con xornadas que se prolongarán desde as 10.00 da mañá ata as 19.00 horas da tarde.

A inscrición para participar ten un custo de 175 euros sendo posible anotarse na web www.azeroporteros.jimdofree.com.