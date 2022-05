Do instituto Fermín Bouza Brey de Vilagarcía á Final 4 da Euroliga de Baloncesto: "É algo impresionante"

Iván Villar, Araceli Dobarro, Marcos Reissmann e Pablo Villaronga na Final 4 da Euroliga de Baloncesto en Belgrado © Marcos Reissmann Marcos Reissmann co trofeo da Euroliga de baloncesto © Marcos Reissmann

Iván Villar, Araceli Dobarro, Marcos Reissmann e Pablo Villaronga son catro profesores que imparten clase no ciclo medio de adestrador de baloncesto do Instituto Fermín Bouza Brey de Vilagarcía, docentes que estes días están a vivir unha experiencia única que esperan compartir moi pronto cos seus alumnos.

No marco do programa formativo Erasmus, os catro viaxaron esta semana ata a capital de Serbia, Belgrado, para coñecer de primeira man como funciona un dos clubs da cidade, o KK Çeska, observar os seus métodos de traballo e mellorar a súa propia formación para despois reflectila nas súas clases.

Ata aí podía ser unha estancia internacional máis, pero todo coincide coa celebración na cidade do evento máis importante do baloncesto continental, a Final 4 da Euroliga.

"É algo impresionante", relata os pontevedrés Marcos Reissman tras vivir as semifinais do torneo, cos partidos entre o Olympiakos grego e o Anadolu Efes turco xunto ao 'Clásico' español entre Real Madrid e Barcelona, encontros de gran igualdade e emoción que non se resolveron en ambos os casos ata os segundos finais.

"Chegar a un pavillón de 22.000 persoas e atopar 11.000 gregos gritando como tolos, caéronme as bágoas", explica Reissmann sobre un evento que "hai que vivilo" porque "é totalmente diferente a unha final da Champions de fútbol por exemplo. Hai moito ambiente, as fan zone están cheas...".

Todo ademais nunha cidade como Belgrado na que o baloncesto "é unha relixión, atreveríame a dicir que por encima do fútbol co Partizan e o Estrela Vermella", algo que lle demostra tamén un club "humilde pero con moitísimos nenos" como o KK Çeska que foron a estudar, e con cuxo coordinador reúnense todos os días e co que van descubrindo á súa vez a capital serbia.

Unha experiencia inesquecible que terá un colofón á altura este sábado coa gran final da Euroliga entre o vidente campión Anadolus Efes e o Real Madrid, claro que ao grupo de españois lles surxe agora un problema, e é que "como haxa prórroga non chegamos ao avión de volta". Difícil decisión chegado o momento.