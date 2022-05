Antía Jácome no C-2 e Teresa Portela e Carolina García no K-4 logran o seu billete para o Mundial de piragüismo

Positiva xornada para o piragüismo pontevedrés no control selectivo organizado pola Real Federación Española de Piragüismo para conformar o equipo nacional que competirá no próximo Mundial, así como noutras competicións internacionais.

O Complexo Deportivo David Cal do encoro de Pontillón do Castro, en Verducido, acolleu a selección das embarcacións de equipo, previa á Copa de España que terá lugar a fin de semana.

Unha das grandes protagonistas foi a local Antía Jácome, dominadora xunto a María Corbera no C-2 comandando a súa serie de principio a fin para gañar o billete para o Campionato do Mundo Sprint que terá lugar en agosto en Halifax, Canadá.

Tamén lograron o seu pase, dentro do K-4 feminino e de maneira máis apurada, a subcampioa olímpica Teresa Portela e a pontevedresa Carolina García, formando equipo con Sara Ouzande e Laia Pèlachs. Todo un agasallo de aniversarios para Portela, que celebraba este xoves 40 primaveras.

A cruz da xornada foi para Adrián Sieiro (Piragüismo Poio Pescamar) no C-2 masculino no que formaba equipo co balear Joan Antonio Moreno, ao ser segundos por detrás Cayetano García e Pablo Martínez que remontaron unha quenda tremendamente igualada e na que foron terceiros Manuel Fontán (O Muíño) e Pablo Graña (RCN Rodeira).