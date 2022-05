O ascenso a Superdivisión feminina, a punto de caramelo para o TM Monte Porreiro

O equipo feminino do TM Monte Porreiro pasa á final polo ascenso a Superdivisión © Cristina Saiz O equipo feminino do TM Monte Porreiro pasa á final polo ascenso a Superdivisión © Cristina Saiz

O equipo feminino do Tenis de Mesa Monte Porreiro fixo historia este domingo tras conseguir meterse como primeiras do grupo 1 na fase final polo ascenso a Superdivisión tras superar ao Leganés Rivas na última eliminatoria.

Para chegar ata aí, as da cidade do Lérez tiveron que facer unha magnífica campaña que tivo como punto final o duelo ante o rival madrileño, ao que venceron na ida por 2-4.

Con todo, o partido de volta non deixou tan bo sabor de boca coma se chegase a disputarse de igual a igual, xa que o Leganés viaxou a Pontevedra escaso de persoal porque no último momento varias xogadoras deron positivo en covid-19 e non puideron asistir.

Ante esta situación, o cadro arbitral deu por gañada a eliminatoria ao Monte Porreiro, que se desprazará a San Sebastián de los Reyes a disputar a fase de ascenso definitiva á que chega como campión de grupo, o que lle outorga unha dobre oportunidade para alcanzar a Superdivisión.

Aínda é pronto para cantar vitoria, pero en caso de conseguilo, o TM Monte Porreiro aloxaría aos seus dous equipos, tanto masculino como feminino, na máxima categoría do tenis de mesa nacional.