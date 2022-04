O pavillón do CEIP San Bieito de Lérez estrea pavimento

Instalación do novo pavimento do pavillón polideportivo CEIPP San Bieito de Lérez © Concello de Pontevedra

O Concello de Pontevedra investiu 53.583,91 euros en renovar o pavimento do pavillón polideportivo CEIP San Bieito de Lérez.

Trátase dunha actuación executado pola empresa Mondo Ibérica SAU co fin de mellorar a instalación dotándoa dun firme deseñado para alta competición e que está homologado por diferentes federacións deportivas internacionais como a FIFA ou a FIBA.

"O resultado é excelente e permitirá que os alumnos do centro e os demais usuarios dispoñan dunhas instalacións de máxima calidade para a práctica de diversas disciplinas", sinalou nunha visita ao centro o edil de Deportes, Tino Fernández, acompañado da directora do centro educativo, Montserrat Pouse; o concelleiro popular Martín Martínez; a presidenta do Anpa O Areeiro, Herminia Dios; e o ou xefe do Servizo Municipal de Deportes, Jaime Agulló.

Segundo explicaron na visita entre as melloras incluídas na actuación atópase a instalación de porterías anticaída.