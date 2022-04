O campo de fútbol Manolo Barreiro, cerrado de novo por obras, denuncia o PP

Segundo campo de herba sintética da Xunqueira © Concello de Pontevedra

O campo de fútbol A Xunqueira II, do complexo deportivo municipal Manolo Barreiro, seguirá pechado en pleno tramo final da tempada como consecuencia das obras de renovación do céspede artificial. Denuncia o responsable de Deportes do Partido Popular, Guille Juncal, que o Concello "non ten plan, nin proxecto, nin previsión algunha que guíe o seu traballo”.

Critica o popular que, "debido á mala execución das obras" nin a oposición nin os clubs afectados "sabemos cando se vai a poder inaugurar a instalación, prevéndose a súa reapertura o pasado febreiro”.

Os traballos comezaron no mes de novembro do 2021, momento na que desde o grupo popular solicitaran que se acometesen a final de tempada para non entorpecer os adestramentos e competicións que se realizan na instalación. “Desgraciadamente a nosa previsión cumpriuse", lamenta.

Neste sentido, Juncal referiuse a Fernández como “un concelleiro que goberna ao día. Non estuda as posibles consecuencias dos seus actos, nin pondera os proles e contras de actuacións tan importantes como esta, sendo os clubs e o deporte local sempre o damnificado das súas ocorrencias”, rematou.