As mellores canteiras do baloncesto español volverán facer escala en Marín en xuño

Sinatura do convenio para que Marín sexa sede do campionato de España de baloncesto infantil masculino do 2022 © Concello de Marín

A alcaldesa, María Ramallo, e o presidente da Federación Galega de Baloncesto, Francisco Martín Micó, acompañados polos concelleiros Antonio Traba e Antonio Caíña e Jose Luis Santiago Pereira, do Peixe Galego, firmaron esta mañá o convenio de colaboración para que Marín sexa sede do XLII Campionato de España de Clubs de categoría Infantil Masculino, correspondente á tempada 2021/2022.

O evento celebrarase do 5 ao 11 de xuño e volverá colocar á vila marinense no centro do baloncesto de base a nivel estatal. Tal e como recordaron os organizadores, será o sétimo ano que Marín acolla este importante evento deportivo, despois de que no 2012 acollera a categoría cadete, ano no que o Peixe quedou subcampión de España e se seguiran celebrando tanto as modalidades masculina e feminina no 2013, 2014, 2018, 2019 e 2021.

Está previsto que neste evento participen clubs como o Real Madrid ou o FC Barcelona, polo que será, como en todas as edicións, unha cita ineludible para os amantes do baloncesto e do deporte base en xeral.