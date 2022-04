Ángel Rodríguez ten claro o substituto de Rubio fronte ao Langreo: "Agora o que fai falta é que ese xogador se reivindique"

O Pontevedra Club de Fútbol prepárase para a primeira das catro finais que lle restan ata final de tempada para recuperar o liderado e facerse co posto de ascenso directo, recibindo este domingo 24 de abril no Estadio Municipal de Pasarón á UP Langreo (17.00 horas).

Os granates afrontan a cita con varias incógnitas no que respecta ao once, coa ausencia por sanción dun home que foi fixo nas aliñacións como Alberto Rubio, o posible regreso de Diego Seoane tras a súa lesión e que pasará coa dupla de ataque formada por Charles e Rufo e se se manterá na formación titular.

No que respecta a a primeira cuestión, con Oier Calvillo e Romay como principais aspirantes ao posto, "teño claro como vou xogar e ao futbolista que vou poñer. Agora o que fai falta é que ese xogador se reivindique, demostre que está preparado que o está, estamo demostrando semana tras semana, e esperemos que faga un bo partido", recoñeceu este venres Ángel Rodríguez.

O técnico revelou ademais que tanto Seoane como Álvaro Cortés, ausente da convocatoria en Vilagarcía por problemas musculares, "van mellorando. Imos ver se poden chegar á fin de semana, que espero que si, que estean ben para entrar na lista". De feito no que respecta ao lateral "día a día habemos visto que foi mellorando e faime ser optimista de que poida estar a fin de semana", avanza.

Por último, sen desvelar os seus plans para a dianteira "eu teño moi claro o que vou facer, como vou xogar. Teño moi claro que se o facemos ben estaremos moi preto da vitoria porque somos un equipo que en ataque funciona moi ben, fai moitas ocasións, co cal poña a quen poña entendo que debe saír ben", defendeu o técnico.

"Non se pode fallar desde hai moito tempo. Igual o punto de Arosa é un bo punto, veremos o que pasa de aquí ao final de tempada, pero temos que sumar de tres", analizou Rodríguez sobre unha situación de presión que "creo que manexamos ben" ao longo da tempada, e á que tamén debe enfrontarse un Langreo que chega metido de cheo na loita pola permanencia, a un punto de feito dos postos de descenso.

O que será importante unha semana máis, segundo o adestrador, será o apoio dunha afección que "lle deu unha volta a todo, está a arrimar o ombreiro, está á beira do equipo e está a ser fundamental para nós".

O colexiado do encontro será Aleksandar Ivaylov Angelov Borisov, árbitro de orixe búlgara pertencente ao comité territorial balear.