A 4 Picos celebra os seus oito anos de historia cunha "volta á orixe"

Presentación da sétima edición da proba Pontevedra 4 Picos © PontevedraViva

O 14 de maio unha das probas de bicicleta de montaña máis icónicas do calendario galego e toda unha referencia nos eventos deportivos de Pontevedra celebra os seus oitavos aniversarios. A sétima edición da Pontevedra 4 Picos, estivo un ano ausente pola pandemia, espera volver bater récords de asistencia con máis dun milleiro de participantes escalando os esixentes repeitos dos montes Xaxán, Fracha, Castrove e Pontillón.

O evento foi presentado este mércores no Concello polo promotor da proba, Josevi Cimadevila, que, acompañado polo concelleiro de Deportes, Tino Fernández; e a deputada provincial de Turismo, Ana Laura; debullaron todas as reviravoltas dunha proba que este ano modifica o seu percorrido para volver ás súas orixes.

Sen esquecer o carácter de proba popular non competitiva aínda que cada ano se inscriben corredores de maior nivel, a proba comezará ás 8.15 horas con saídas graduadas desde o Pazo da Cultura. O pelotón subirá en primeiro lugar ao monte Xaxán ao que chegará polo lago de Castiñeiras. Desde alí poñerán dirección ao monte dá Fracha para pedalear por primeira vez polo recentemente inaugurado bikepark do monte pontevedrés para descender logo cara ao Pazo dá Cultura.

Alí estará a meta para os participantes na modalidade menos esixente, a de dous picos, que consta de 60 quilómetros e máis de 1.500 metros de desnivel.

Os máis atrevidos continuarán cara ao Monte Castrove para encarar despois a escalada definitiva ao Pontillón do Castro. Para eles, o percorrido total será de 130 quilómetros e as súas pernas soportarían un desnivel que rolda os 3.000 metros.

O lema da carreira é "supera os teus límites" e Cimadevila remarca que "é unha proba para todos os públicos". De feito, na última edición houbo grandes diferenzas de tempo entre os participantes que avalan a tese dos organizadores. O primeiro clasificado, o portugués David Vaz, baixou das seis horas; mentres que o último en cruzar a meta fíxoo cun tempo total de 12 horas.

Con todo, por motivos de seguridade e loxística, darase por concluída a xornada ás 20.30 horas e a hora límite para iniciar a última ascensión ao Pontillón será ás 17.30 horas.

O prazo de inscrición mantense aberto e non se pechará ata o 29 de abril. Polo momento están inscritos xa preto de 800 corredores e desde a organización cren volverán superar a barreira do milleiro de participantes. Unha cifra moi significativa nun contexto global de descenso do número de corredores polo elevado número de probas no calendario e a crise económica derivada da pandemia e a inflación.

Unha das claves para que ano tras ano os 4 Picos sexa un éxito radica no papel dos máis de 150 voluntarios, efectivos de Protección Civil e axentes da Policía Local diseminados por todo o percorrido para garantir a seguridade e prestar asistencia a todos os participantes.

Neste sentido, a deputada provincial Ana Laura Iglesias, recoñeceu que para a Deputación "é un pracer colaborar" e destacou o carácter internacional que vai tomando a proba nos últimos anos coa inscrición de numerosos ciclistas chegados desde Portugal.

Pola súa banda, o titular municipal de Deportes, Tino Fernández, quixo lembrar os inicios dos 4 Picos, que agora xa é toda unha clásica. "No 2014 estabamos buscando eventos que crearan marca en Pontevedra se depender de Federacións. Foi así como chegou Josevi coa súa idea que parecía descabellada. pero saiu ben e foi crecendo o se conseguiu o obxectivo de fixar unha proba no calendario á que ano tras ano os amantes da bicicleta de montaña saben que nestas datas teñen que vir a Pontevedra a sufrir e disfrutar", agradeceu o edil.