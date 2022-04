O Arosa declara o derbi co Pontevedra como "medio día de axuda ao club"

Os socios do Arosa deberán pasar por despacho de billetes para presenciar o esperado derbi do próximo domingo 17 de abril (17.00 horas) na Lomba fronte ao Pontevedra Club de Fútbol.

A directiva dos de Vilagarcía decidiu declarar o encontro como "medio día de axuda ao club".

Desta forma os abonados arosistas deberán retirar un suplemento que se fixou en 10 euros para a bancada de Tribuna e de 7 euros para as de Preferencia e os fondos. Non pagarán os socios con carné especial, os menores de 15 anos nin os xogadores da base.

No que respecta ao prezo das entradas para o público xeral, serán de 20 euros en Tribuna e de 15 euros en Preferencia e fondos.

Os socios do Arosa poderán retirar o seu suplemento todos os días da semana a pesar das datas festivas, nas oficinas da Lomba en horario este mércores de 10.00 a 12.00 e de 17.00 a 19.00 horas e o xoves, venres e sábado de 10.00 a 12.00 horas, ademais de no despacho de billetes do estadio o propio día do partido.