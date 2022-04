Martín Diz, un vilagarcián que se estrea na Lomba... de visitante: "Vai ser especial"

O derbi entre o Arosa SC e o Pontevedra Club de Fútbol na Segunda RFEF é un partido especial para moitos afeccionados de ambos os dous equipos, pero tamén para algún dos seus protagonistas. É o caso de Martín Diz, dianteiro vilagarcián do conxunto da capital que pisará por primeira vez como xogador o céspede do Estadio Municipal da Lomba.

"Vai ser especial, porque é o equipo da miña cidade, e xoguei aínda que moi de pequeno no club", recoñece a PontevedraViva Diz.

"De pequeno afeito a xogar no típico campo no que adestrabas vías A Lomba e pensabas, oxalá xogue aquí. A verdade é que nunca xoguei na Lomba, nin de pequeno nin de xogador visitante, e vai ser a primeira vez", explica coa única experiencia de disputar a Arousa Cup no seu momento.

A do próximo domingo 17 de abril (17.00 horas) será por tanto unha data marcada en vermello no calendario, aínda que iso non esconde o seu desexo de conseguir os tres puntos en xogo para o Pontevedra. "Sinto máis o Pontevedra porque todo o que me deu desde que cheguei, e sobre todo polo que nos xogamos", sinala un dos homes que máis participou este ano no equipo granate partindo desde o banco. De feito Martín disputou ata a data 23 das xornadas de liga, pero só unha como titular.

En realidade gozou de poucos minutos en datas recentes, pero é que "o equipo está moi ben e é dificilísimo entrar. Un sempre quere xogar máis pero ten que saber aceptar o rol que lle toca. Eu estou contento por como estou a adestrar e cando se me da oportunidade tentarei aproveitala", sinala con madurez.

Pode que esa oportunidade chegue na Lomba se o adestrador Ángel Rodríguez considérao, pero senón seguirá soñando, por que non, porque o seu próximo gol coa camiseta granate (leva un tanto esta campaña) sexa o que supoña o ascenso de categoría. "Sería un soño, oxalá, eu véxome capacitado para conseguilo", recoñece.

O que é seguro é que o derbi será un encontro dos que gusta xogar, cun gran ambiente nas bancadas e moito en xogo sobre o verde, tanto para o Pontevedra na loita polo ascenso como para o Arosa no seu obxectivo de salvar a categoría. Aínda así, a pesar de actuar como visitante, "creo que vai ser como un partido na casa, porque imos ter moita xente apoiándonos", defende aos seus 21 anos uno dos vilagarciáns que aspira a ser protagonista da xornada.