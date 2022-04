O TM Monte Porreiro, a por un billete europeo diante da súa afección

O soño por participar en Europa a tempada que vén para o Tenis de Mesa Monte Porreiro permanece intacto. Despois de empatar ante o Burgos no partido de ida (3-3), o club pontevedrés ten este domingo no Príncipe Felipe (11:00 horas) unha nova cita na que, en caso de gañar, conseguirían o pase para a ansiada competición.

Non foi un ano do todo satisfactorio para o Monte Porreiro, que tivo que renunciar á súa primeira experiencia europea este ano por diversos problemas deportivos. A baixa por lesión e próxima operación de Miguel Ángel Vílchez e a ausencia do ruso Ilia Isakov pola guerra de Ucraína, obrigaron ao club para renunciar á terceira competición continental, a Trophy Cup. Todo iso súmase ademais ao gran esforzo económico que supoñía disputar unha competición dese calibre.

Con todo, as opcións de vivir unha nova experiencia europea están intactas. Aínda que as xa nomeadas ausencias minguan moito a participación do Monte Porreiro, non todo está perdido. Conseguiron un empate a 3 no partido de ida e xa parten cun 0-2 en contra, pero os xogadores do equipo pontevedrés pelexarán con uñas e dentes para conseguir a vitoria que lles dea o billete para a competición continental.

Con entrada gratuíta para presenciar o partido, desde o club fan un chamamento á afección para que encha o Pavillón do Príncipe Felipe este domingo, onde terán o duelo crave "por Europa" ante un Burgos que ten nas súas filas a grandes xogadores como Dani Berzosa, Miguel Núñez ou Jorge Ausin.