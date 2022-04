Manuel Rodríguez, do Supermercados Froiz, coróase en Viana do Castelo como o mellor sub 23

Manuel Rodríguez, corredor sub 23 do G. D. Supermercados Froiz (Arquivo) © G. D. Supermercados Froiz

O corredor sub 23 do Grupo Deportivo Supermercados Froiz, Manuel Rodríguez, converteuse o pasado fin de semana no mellor ciclista de categoría sub 23 na proba do calendario profesional celebrada na cidade portuguesa de Viana do Castelo.

Os dous pasos por Santa Luzia marcaron a competición. Coincidindo co primeiro paso, o pelotón comezou a tirar para neutralizar a escapada. E no segundo, o alimenticio Manuel Rodríguez logrou manterse no grupo de cabeza malia a caída sufrida para cruzar a meta como o mellor sub 23 do pelotón.

Doutra banda, na Copa de España, Pedro Monroy asinou un vixésimo posto, mentres que en categoría BTT, Uxía Soto e Aroa Otero coparon as principais prazas do podio da proba da Copa de Galicia celebrada en Ferrol.

Foi un fin de semana de competición tamén para o Team Farto, que se desprazou á localidade cántabra de Noja para participar nunha nova etapa da Copa de España, na que Marta Romeu asinou ao sprint un meritorio quinto posto nunha carreira marcada pola choiva, o frío e os abandonos.

A ciclista valenciana do Team Farto - BTC, malia ter un racho muscular na zona costal, foi capaz de situarse ben no sprint de Noja e entrar en quinta posición, o que lle permite seguir nas posicións dianteiras do ranking nacional e manter ao equipo pontevedrés na disputa da Copa de España.

Á súa vez, a viguesa Carla Fernández, rozou o top dez e finalizou en décimo terceira posición. Unha actuación que lle serviu para seguir poñéndose a piques de cara á cita Gran Premio de Chambèry, de categoría internacional 1, que disputará o equipo profesional en Francia o 17 de abril.