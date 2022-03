Tere Abelleira, na lista da Selección Española Absoluta para os partidos fronte a Brasil e Escocia

Un día despois de vivir desde o campo, aínda que con eliminación para o seu equipo a nivel deportivo, o récord absoluto de asistencia a un partido de fútbol feminino conseguido nos cuartos de final da Champions League entre Barcelona e Real Madrid, Teresa Abelleira recibiu unha boa noticia co seu regreso á Selección Española Absoluta.

A centrocampista pontevedresa do Real Madrid é unha das 24 futbolistas citadas polo seleccionador Jorge Vida para o dobre compromiso que España afrontará en abril ante Brasil e Escocia.

Abelleira non estivera presente na última ventá de seleccións, na que a Selección disputou a Arnold Clark Cup, pero si estará agora nunha concentración na que o combinado nacional pode pechar matematicamente a súa presenza no próximo Mundial 2023 que terá lugar en Australia e Nova Zelandia.

As xogadoras foron citadas este luns 4 de abril na Cidade do Fútbol de Las Rozas, onde comezarán a preparar o partido internacional amigable que lles enfrontará o día 7 a Brasil no estadio José Rico Pérez de Alacante.

Tras ese encontro a Selección Española afrontará o día 12 de abril en Glasgow, ante Escocia, un choque decisivo na fase de clasificación mundialista, xa que un triunfo daralle o pase á fase final do torneo.