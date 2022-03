Bronce para Marina Artemia Pérez na súa estrea nun Campionato de España en Pista Cuberta

A canteira da Sociedad Gimnástica de Pontevedra conseguiu un gran resultado no Campionato de España Sub-16 en Pista Cuberta celebrado durante a fin de semana na localidade catalá de Sabadell.

Ata alí desprazouse o seu atleta Marina Artemia Pérez, con marca mínima nos 60 metros valas e tamén no triplo salto.

Precisamente nesta segunda disciplina a atleta adestrada por Santi Ferrer, na súa primeira participación nun Nacional baixo teito brillou para bater a súa mellor marca persoal e subir ao terceiro chanzo do podio. Unha medalla de bronce que conseguiu grazas a un mellor salto de 11,56 metros, no seu primeiro intento. A gañadora do concurso foi Lucía Robledo (11,80 metros) seguida de María Barrios (11,68 metros).

Ademais a representante da Gimnástica correu os 60 metros valas, aínda que cun marca de 10.09 segundos non logrou meterse nas semifinais.