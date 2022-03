Recital do Arxil para colocarse a un paso de disputar o ascenso (76-60)

Partido de Liga Feminina 2 entre CB Arxil e Unicaja © Cristina Saiz Partido de Liga Feminina 2 entre CB Arxil e Unicaja © Cristina Saiz Partido de Liga Feminina 2 entre CB Arxil e Unicaja © Cristina Saiz

O Club Baloncesto Arxil sumou unha vitoria en grao sumo importante para disputar a fase de ascenso. Foi unha xornada crave para o cadro pontevedrés, e é que a falta de tres xornadas para a conclusión da liga regular, mediuse no Centro Galego de Tecnificación de Deportiva a un Unicaja cuarto clasificado que podía desbancarlle do terceiro posto.

O Arxil cumpriu con fartura ante as malagueñas, sumando unha nova vitoria por un contundente 76-60 que as sitúa a un tiro de consumar o obxectivo de disputar o playoff, xa que esta vitoria mantenas na terceira posición empatado a 41 puntos con Alacante e Tenerife.

Impúxose grazas a un case impecable cuarto acto, pero o duelo desnivelouno, como vén sendo habitual, Ruth Adams con 21 puntos. Ademais, nesta ocasión a bahameña estivo arroupada por Buzadzin, autora de 18 puntos e 19 de valoración; María Lago, con 17 puntos e 21 de valoración; e de Forster, con 16 puntos e 21 de valoración.

Primou a igualdade ao comezo do partido, marcado pola falta de agresividade en tarefas defensivas que deixaban un resultado de 22-20 ao final do primeiros dez minutos. Comezou a mandar, con todo, o Unicaja no segundo cuarto, imprimindo maior intensidade que lle permitía dar a volta ao marcador e facer o 32-36 co que se alcanzou o descanso.

Cambiou todo despois do paso polos vestiarios. O Arxil comezou a traballar e a incomodar ás malagueñas, incapaces de frear as arremetidas dun cadro verde que emerxía cun parcial de 17-9 que rompeu o partido a falta de 10 minutos para a súa conclusión (49-45).

De feito, entre o final do terceiro cuarto e o último, as xogadoras pontevedresas deron unha exhibición de tiro para anotar 27 puntos fronte aos 15 dun Unicaja desarmado que non puido frear o altísimo ritmo do Arxil que sentenciou en 76-60.

Consulta as estatísticas do CB Arxil-Unicaja