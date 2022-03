O Vao, aliado para o Pontevedra ante a ameaza do renacido Coruxo dos irmáns Montes

O Coruxo é actualmente o equipo máis en forma do Grupo I da Segunda RFEF. Só o Bergantiños iguala a cifra de 16 dos últimos 18 puntos conseguidos. Unha cifra que lle fixo dispararse na clasificación ata colocarse con 37 puntos a só un dos postos de play-off de ascenso.

O conxunto vigués é un equipo totalmente diferente ao que visitou na primeira volta do campionato Pasarón (2-1), e é que por aquel entón ocupaba postos de descenso nun inicio de liga no que lle custou carburar con Gonzalo Fernández 'Gonza' como responsable técnico.

Todo empezou a cambiar coa substitución no banco a principios do mes de decembro, co regreso a Coruxo duns irmáns Montes que lavaron a cara aos verdes. Cunha gran fortaleza como locais aos poucos foron crecendo recuperando a confianza no seu xogo para agora soñar con obxectivos ambiciosos deixando de lado os abafos por manter a categoría.

Desde que Jacobo e Marcos Montes fixéronse co mando do equipo, o Coruxo gañou 8 partidos, empatado 2 e perdido outros 2, ou o que é o mesmo 26 dos últimos 36 puntos posibles, cifras de equipo da parte alta da táboa e que supoñen 3 puntos máis que os sumados polo Pontevedra nese espazo de tempo.

Trátase de números que poñen en aviso aos de Ángel Rodríguez ante o que se van a atopar o vindeiro domingo 20 de marzo (18.00 horas), aínda que os granates terán curiosamente nun estadio rival como o do Vao todo un aliado, xa que será o primeiro partido da tempada que o Coruxo xogue no seu feudo.

A instalación foi obxecto dunha importante renovación, por completo no que respecta a a súa superficie de xogo de herba natural, que se atopa agora en envexables condicións tras meses sen xogar sobre el un partido. Algo que agrada e moito nun Pontevedra que temía por varias razóns ter que visitar ao cadro vigués no seu campo de adestramento de Fragoselo, de céspede artificial e que, ante a súa reducida capacidade, só estaba a dar cabida aos socios coruxistas.

Coa estrea do Vao ábrese non só a posibilidade de xogar nunhas condicións que favorecen ao xogo de posesión que lle gusta impoñer aos granates senón que ademais poderán contar con respaldo dos seus afeccionados nas bancadas, algo doutra maneira era imposible e que debe supoñer un estímulo máis, como supuxo no recente desprazamento ao Carballiño cunha nutrida presenza de seguidores pontevedreses nas bancadas.

No que respecta a os locais, que acumulaban seis triunfos consecutivos na casa, perderán en parte ese factor cancha ao seu favor nunha tempada na que van chegar a disputar os seus partidos oficiais en tres estadios distintos, tras empezar a tempada no campo de Pardellas, en Ponteareas, e despois mudarse á citada instalación de Fragoselo. Nuns días saberase se se trata dun factor determinante para saber quen leva os tres puntos en xogo.

PREZO DAS ENTRADAS

De fronte ao derbi provincial entre Coruxo e Pontevedra, o club vigués publicou este martes o prezo das entradas para o público, que foron fixadas en 20 euros para o público xeral e en 10 euros para os menores de 15 anos.