Un momento clave da tempada, pero mirando "partido a partido"

O Pontevedra Club de Fútbol chega ao que quizais sexa o momento máis decisivo da tempada, con tres xornadas consecutivas que marcarán o seu futuro inmediato e que poderán resultar determinantes na pelexa polo primeiro posto, e por tanto polo ascenso directo.

Os granates prepáranse para visitar primeiro o vindeiro domingo día 20 de marzo o Coruxo (18.00 horas), equipo xunto ao Bergantiños máis en forma na actualidade do campionato ao sumar 16 dos seus últimos 18 puntos posibles, o que fixo aos vigueses pasar de coquetear co descenso para estar a só un punto do play- off de ascenso.

Será só a primeira etapa deste particular 'Tourmalet', e é que unha semana máis tarde visitará o Estadio Municipal de Pasarón o líder Unión Adarve para despois ter que render visita ao terceiro en discordia, o Navalcarnero.

Antóllase complicado non pensar nestas tres semanas no seu conxunto, pero desde o club pontevedrés toman como súa a filosofía do 'cholismo' e o seu "partido a partido" para tentar non mirar máis aló e centrarse só no encontro máis inmediato.

"Coruxo, de momento Coruxo, no nos ha ido bien cada vez que miramos un poco más allá", recoñeceu na sala de prensa de Pasarón o gardameta Pablo Cacharrón cortando de raíz calquera pregunta respecto diso.

É a folla de ruta marcada na casa granate, porque só sacando os seus compromisos adiante poderá pelexar por arrebatarlle ao Adarve o primeiro posto. Ademais "el Coruxo viene en buena forma, ha demostrado que está a un buen nivel y va a ser un partido de tú a tú", sinalou á súa vez Samu Araújo. Un reto o do Vao xa suficientemente estimulante como para evitar a tentación de pensar antes de tempo na visita do líder a Pasarón.