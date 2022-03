O Arxil busca asaltar o liderado este sábado contra o Almería

Partido de Liga Feminina 2 entre CB Arxil e BF León © Cristina Saiz Donativos necesarios para Ucraína © Asociación AGA - Ucraína

Arxil (36 puntos) e Almería (37 puntos), ou o que é o mesmo, terceiras contra primeiras, veranse este sábado as caras no Centro Galego de Tecnificación Deportiva ás 19:30 horas para loitar polo liderado da clasificación de Liga Feminina 2, polo que será un partido "moi importante" para dar un paso de xigante de fronte ao play-off polo ascenso.

As verdes chegan á xornada 22 terceiras na táboa con 36 puntos e un balance de 16 partidos gañados e catro perdidos fronte aos 16 gañados e cinco perdidos do seu rival, primeiro con 37 puntos. Cabe destacar que o conxunto pontevedrés conta cun partido menos na súa marcadora ao non disputar o correspondente á pasada xornada por detectarse un brote de covid-19 no Melilla.

Desta maneira, a loita polo liderado estará a lume vivo e o Arxil deberá mostrar a súa mellor versión para conseguilo. Desde o club verde destacan que os detalles "serán fundamentais no tramo decisivo no choque" ademais de "a loita polo rebote", un dos "puntos débiles do Almería" ao que haberá que "defender as súas penetracións".

Destacan nas filas do rival Irene Garrido, Maria del Mar Fernandez, Duro, Lucía Méndez, Dukic e Gemma Nuñez "seis xogadoras de garantía con experiencia e experiencia".

Mentres tanto no Arxil, terán un papel en grao sumo importante María Lago, Nerea Liste, Dunja, Forster, Ruth Adams, Cristina Díaz- Pache, Marga, Adriana e Aldara, ás que acompañarán dúas xogadoras da base.

XORNADA SOLIDARIA CO POBO UCRAÍNO

Desde este venres ata o domingo pola tarde o Arxil colaborará con AGA (Asociación Galega de Axuda a Ucraína) nunha recollida solidaria para Ucraína.

O club ten habilitado desde este venres o Pavillón Universitario, onde adestran os equipos da canteira e onde xogarán esta fin de semana, e o sábado e o domingo no CGTD.

Neste último caso, o Arxil recollerá o material necesario antes do partido do equipo sénior (sábado 19:30 horas) e do encontro de Primeira Nacional (domingo 12:00 horas).