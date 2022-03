O Club Tríatlon Poio impulsa unha nova carreira popular en homenaxe a Alfonso Bellón 'Capi'

Alfonso Bellón 'Capi' coa equipación do Club Tríatlon Poio © Concello de Poio

Alfonso Bellón 'Capi' faleceu o pasado mes de febreiro vítima dunha grave enfermidade. Tiña 20 anos, pero as dificultades e limitacións que provocaba a súa doenza non frearon nunca as ganas de gozar do deporte, deixando unha profunda pegada no Club Tríatlon Poio.

Tanto é así que a entidade deportiva, co apoio do Concello, decidiu impulsar unha nova carreira popular no municipio na súa honra, a denominada Carreira dos Corvos Poio Móvete - Memorial Alfonso Bellón.

Esta proba, de carácter solidario, disputarase o próximo 29 de maio cun percorrido de 10 quilómetros.

Capi "sempre estivo pendente de animar aos deportistas do Club Triatlón Poio e dos resultados que ían acadando", lembra a edil de Deportes, Marga Caldas, o que lle levou a ser nomeado pola directiva do club como capitán de todos os seus equipos.

A Carreira dos Corvos ten previsto un percorrido que partirá desde A Seca para atravesar Campelo ata Lourido e regresar ao punto de orixe polas sendas do litoral. Todo iso a partir das 10.30 horas da mañá con diferentes categorías e para todas as idades, ao contar cun trazado específico para os atletas de base.

As inscricións, cuxo prazo xa está aberto na páxina www.cronotec.es, terán un custo de 12,50 euros (9,50 euros se se formaliza antes do 22 de abril), contando coa posibilidade de colaborar a través dun dorsal solidario coa Asociación Galega de Enfermidades Neuromusculares (ASEM). No que respecta a as carreiras infantís a inscrición será balde ata o 22 de abril.