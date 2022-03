Acento pontevedrés nun novo éxito internacional dos Hispanos xuvenís

A selección española xuvenil gaña o Campionato Mediterráneo 2022 de balonmán © RFEBM

A selección española xuvenil, cos cisneístas Marko Ojeda e Carlos Ocaña entre as súas filas, revalidou a pasada fin de semana o título do Campionato Mediterráneo 2022. Dez partidos disputaron os hispanos ao longo de todo o torneo para asinar un pleno de vitorias.

Na final, os españois enfrontáronse ao único equipo que conseguira poñelos e apuros. Exipto foi o único rival capaz de gañar un cuarto aos españois e ao que gañaron por menor diferencia de goles.

Con todo, o partido polo título decantouse moi pronto ao lado dos hispanos. Os exipcios lograron contrarrestar o parcial de 4-0 inicial co que os de Daniel Sánchez comezaron o partido. Con todo, unha nova arrancada española serviu para pechar o primeiro cuarto de hora de xogo cunha renda de sete tantos.

Ao descanso, a diferenza ampliouse ata os dez goles e no segundo tempo dedicáronse a administrar a vantaxe, a divertirse e a deixar claro que o balonmán español ten un brillante futuro por diante.

¡Campeones con autoridad y mucho futuro!



¡Los #HispanosJuveniles se llevan el triunfo ante Egipto (40:29) y levantan el título en el Campeonato Mediterráneo 2022!



Crónica de la final en Ankara — RFEBalonmano (@RFEBalonmano) February 26, 2022

"Otro partidazo para cerrar el torneo, la verdad es que estamos muy contentos, creo que este grupo tiene algo especial, no solo por su calidad y cantidad de recursos sino por su actitud, generosidad y compromiso entre todos. El planteamiento en defensa ha sido casi perfecto y desde el principio hemos podido romper el partido y todos han podido participar. Egipto no ha bajado los brazos pero no les hemos dado opción", declarou o seleccionador Daniel Sánchez ao finalizar o partido.

"Nos hemos empleado a fondo para conseguir un éxito que es de todos: de ellos, de los clubes, del programa de tecnificación, de los CAR... Veremos qué pasa en el futuro, pero creo que nos darán muchas alegrías", rematou o seleccionador que ocupou o posto do cisneísta Javier Fernández, Jabato, que non puido acudir ao campionato polos seus compromisos co equipo pontevedrés.

Na final, os cisneístas Carlos Ocaña e Marko Ojeda contribuíron ao triunfo con catro e un tanto, respectivamente.