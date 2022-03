O piragüismo pontevedrés inicia a tempada en plena forma

Podio da proba C1 Sénior do Campionato Autonómico de Inverno 2022 © Fegapi Podio da proba K1 Sénior do Campionato Autonómico de Inverno 2022 © Fegapi

O encoro de Castrelo de Miño foi o escenario a primeira proba da tempada piragüista coa celebración do Campionato Galego de Inverno 2022, proba que se disputou sobre unha distancia de cinco mil metros para as categorías, Xuvenil, Senior e Veterano.

A exhibición pontevedresa tivo o seu máximo expoñente na proba da canoa feminina sénior, na que María de la Peña do E. P. Ciudad de Pontevedra levou a vitoria seguida da súa compañeira de equipo Jenifer Casal. Carla Sieiro, do Piragüismo Poio, foi terceira.

Na proba masculina, un ano máis e xa van oito, o dominio absoluto foi para o deportista do Breogán do Grove Diego Romero, que logrou o título de campión de inverno en C1 senior, por diante do seu compañeiro de equipo Tono Campos e Fernando Busto que viste a camiseta do As Torres Romaría Viquinga.

Polo que respecta o kaiak senior masculino, a vitoria da proba levouna o padeeiro tudense do Piragüismo Olívico Iván Alonso, despois de impoñerse nun apertado sprint a Joaquín Iglesias do Piragüismo Verducido, o terceiro en cruzar a liña de meta sería Diego Dacosta do Club de Mar Ría de Aldán.

Pola contra, en mulleres, Tania Álvarez do Beogán gañaba a súa carreira con solvencia no kaiak feminino, Leticia Piña do Kaiak Tudense e a incombustible Araceli Menduiña do Ría de Aldán acompañaron no podio á grovense.

A categoría Sub 23 cun alto nivel de participación deixou como vencedores a Manuel Fontán, canoista do Náutico O Muiño na proba de C1, o segundo e terceiro lugar do podio ocupárono Diego Domínguez, do Breogán; e Jaime Duro do E. P. Ciudad de Pontevedra.

No apartado feminino, María Pérez do Náutico O Muiño gañou con claridade aos seus rivais en C1, por detrás da padeeira de Ribadumia, cruzaban a liña de chegada Lucía Graña do E. P. Ciudad de Pontevedra e Cristina Soutelo do Kaiak Tudense.

Na modalidade de kaiak, o Naval de Pontevedra tería como protagonistas a Felipe Dobarro e Manuel Rivas, ambos se disputaron o triunfo nun duro sprint que caeu en mans de Dobarro, o terceiro en discordia sería David dá Rocha do Kaiak Tudense. Mentres que na categoría feminina, Irene Lata, do Ría de Betanzos lograba o triunfo, Lara Feijoo e Lucía Soutelo do Kaiak Tudense facíanse co segundo e terceiro lugar do pódium.

Na categoría xuvenil Martín López do Cabanas KDM levou a medalla de ouro por diante de Mauro Domínguez do Piragüismo Verducido e Iker Veiga do Náutico Firrete. Pedro Torrado do As Torres gañou na modalidade de canoa por diante de Mauro Pardavila do Náutico Rodeira e David Bautista do E. P. Ciudad de Pontevedra.

Pola súa banda Antía Landeira do Naval de Pontevedra venceu en muller kaiak, a padeeira do Piragüismo Verducido Ánxela Fontán foi segunda e en terceiro lugar chegaba Uxía Rodríguez do Kaiak Tudense. Na modalidade de canoa feminina os dous primeiros postos foron para Valeria Oliveira e María Rodríguez do Piragüismo Poio, mentres que Noa Conde do E. P. Ciudad de Pontevedra sería terceira.

Por último, Marcos Terzado do Piragüismo Vilaboa foi primeiro en categoría senior da modalidade de Paracanoe, o segundo posto sería para Alfonso Cabeiras do Ría de Aldán e o tecer lugar ocupábao Juan Fernández do Ría de Betanzos.

Gloria Cousillas do Fluvial Avión gañaba muller senior e Xoana Raimúndez do Piragüismo Vilaboa en Sub 23.