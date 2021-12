O Cisne dálle a baixa ao pivote Lysak Yevhen

Lysak Yevhen non seguirá sendo xogador do Club Cisne Balonmán.

O equipo pontevedrés, líder sólido de grupo na División de Honra Prata, chegou a un acordo para a rescisión do contrato que lle unía ao pivote ucraíno.

Yevhen, afectado durante gran parte da presente tempada dunha lesión de ombreiro que só lle permitiu participar nuns poucos partidos de liga, ten previsto someterse a unha operación cirúrxica no seu país para superar os seus problemas físicos.

"Agradecemos o seu compromiso co club e desexámoslle moita sorte no futuro", asegurou o Cisne.

Desta forma o pivote xa non estará no derbi pontevedrés contra o Teucro previsto para o vindeiro sábado 18 de decembro no Municipal.