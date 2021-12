Tarde máxica de boxeo na Cañota coa III Copa Galicia

III Copa Galicia de Boxeo na Cañota © Cristina Saiz

Espectacular noite de boxeo a vivida no pavillón marinense da Cañota, que foi sede este sábado da III Copa Galicia de Boxeo na que deportistas da selección galega medíronse a un combinado da Comunidade Valenciana.

A velada iniciouse con catro combates nos que se deron a coñecer as novas promesas do Team Thunder e dos que saíron os gañadores da Marín Boxing Cup.

Concretamente, Pablo Lubián, Raúl Loira, David González e Yohana Jiménez saltaron ao ring para cruzar luvas, respectivamente, con púxiles da talla de Diego González, Carlos Silva, Gianfranco Salazar e da campioa galega da división reina feminina, Paula Simal.

Despúes dos enfrontamentos para abrir boca chegou a quenda dos boxeadores galegos e valencianos, dos que sairían os campións da III Copa Galicia. Angelo Vázquez, Amancio Piedras, David 'Leñador' Álvarez, Goyo Rubio e Manel 'Finito' López enfrontáronse respectivamente a Hamza Lanhouki, Julen Kliykostky, Adrián Martínez, Ramón Kovacs e Alex Pozhylyk.

Como colofón, o fundador do Team Thunder, Aarón González, combateu en modo neo-profesional contra Louzaine Otmane.

Pola súa banda, o combate entre o laureado boxeador local do Boxeo e Kicboxing Mat´s Martín 'Garrote' García, recentemente proclamado campión de Galicia e o valenciano Fran Martínez, foi suspendido por positivo en covid-19 do boxeador levantino, que non se puido desprazar ata Marín.