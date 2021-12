Traballado triunfo do Arxil na súa visita ao Unicaja (75-83)

O Club Baloncesto Arxil conseguiu este domingo unha traballada vitoria ante o Unicaja, rival directo polos primeiros postos da Liga Feminina 2.

A pesar de levar a batuta do xogo o equipo adestrado por Mayte Méndez practicamente en todo momento, as malagueñas apertaron no último cuarto chegando a igualar a contenda, obrigando a decidirse nun tempo extra de cinco minutos no que as pontevedresas foron máis decisivas e levaron o triunfo.

Co liderado en xogo comezou o duelo entre Unicaja e Arxil, que mostraron credenciais a ser dignos competidores polo ascenso e demostraron un bo xogo e rivalidade en todo momento.

Dominou o conxunto pontevedrés o primeiro cuarto, liderado por Ruth Adams, que levaba ás súas costas un total de nove puntos e Buzadzin, con oito, que permitiron inclinar a balanza a favor do seu equipo (18-21).

Pero o Unicaja, lonxe de renderse, conseguiu dar a volta ao marcador, pero foi o Arxil o que tivo maior acerto de fronte ao aro e recuperou o dominio de fronte ao descanso (33-37).

Buzadzin, convertida nun auténtico pesadelo para as locais con 28 puntos, seguiu facendo das súas para levar polo aire ás verdes, que collían aire e confianza para afianzarse sobre a cancha antes do decisivo último cuarto (49-57).

Cambiou todo a falta de 10 minutos para o final. As malagueñas aproveitaron o bajón do Arxil para obrar a remontada e igualar o duelo a falta de 32 segundos para o final.

Depositou Mayte Méndez a confianza do último lanzamento en Buzadzin, pero a serbia non anotou de fronte ao aro e o encontro tívose que decidir na prórroga (70-70).

Os instantes decisivos foron os máis igualados, e é que cada tanto anotado por unhas era respondido da mesma forma por outras. Con todo, foi o Arxil o máis decisivo no último minuto, asinando unha loitada e valiosa vitoria ante o rival directo polo ascenso (75-83).

