Irene Trabazo e Miguel Rodríguez campións indiscutibles na dobre xornada de Copa Galicia

A elite Irene Trabazo (XSM) e o sub23 Miguel Rodríguez (Supermercados Froiz) foron os campións indiscutibles da dobre xornada da Copa Galicia celebrada durante esta fin de semana na Cañiza e en Ribadumia.

A auga e os desniveis foron os protagonistas do I Trofeo Ciclocrós Concello de Cañiza, que arrincou na zona do Cámping Carballo do Marco. O líder absoluto da Copa, Miguel Rodríguez, non tivo opoñente durante a primeira volta da carreira elite- sub23, que liderou sen dúbida.

Co paso dos quilómetros foron abrindo oco os elite Rubén Deaño (Ourense Termal) e Samuel González (Máis Que Bicis) ademais do sub23 Anxo Carril (Coruxo), con todo, foi o ciclista da escuadra conserveira o que se impuxo cun tempo de 56 minutos e 11 segundos. O podio sub23 completouno Fabián Rodríguez (Supermercados Froiz).

A carreira feminina elite- sub23 e júnior tivo un guion parecido. Irene Trabazo fuxiuse sen oposición e o duelo produciuse polo segundo posto, no que Carla Fernández ( Team Farto- BTC) superou por tres segundos a Laura Mira (Supermercados Froiz) quedando segunda e terceira respectivamente. Fernández foi a líder sub23 e Mira a primeira clasificada júnior.

RIBADUMIA

A Copa Galicia celebrou a súa segunda cita o domingo en Ribadumia cun circuíto curto de 2,5 quilómetros e moi rápido cunha baixada perigosa e tres curvas moi pechadas.

Nesta ocasión, tanto Miguel Rodríguez como Laura Mira repetiron as mesmas posicións que na xornada anterior, proclamándose campións das súas categorías. Irene Trabazo e Carla Fernández fixeron o propio en categoría elite e sub23.