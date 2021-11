O Arxil perde o liderado e a imbatibilidade na súa visita a Almería (65-45)

O Arxil dixo adeus esta fin de semana á súa imbatibilidade e ao liderado de Liga Feminina 2. As de Mayte Méndez caeron na súa visita ao Almería nun duelo no que os erros de fronte ao aro e a falta de intensidade nos rebotes foron claves (65-45).

Comezou o partido en grao sumo igualado, con D' Urso e Garrido marcando o ritmo do Almería e Forster e Adams facendo o propio para o Arxil. É certo que o dominio no marcador variaba, pero foron as locais as que aproveitaron os erros de fronte ao aro das verdes para ampliar a súa renda aos poucos. A seca anotadora das de Pontevedra empezou a ser demasiado longa (4 minutos) e Mayte Méndez paraba o tempo coa intención de reverter a situación, pero a defensa local estaba a ser impenetrable, e tan só a bahameña conseguiu encestar, desde a liña de tiros libres, tras cinco interminables minutos.

Co 18-13 chegouse ao segundo cuarto, marcado pola irregularidade. Fixo un parcial de 4-0 o Almería e, unha vez máis, ao Arxil custáballe ver aro. Non só iso, senón que ata dos rebotes eran donas as xogadoras locais, que tamén tiñan problemas en ataque. E cinco minutos despois e tras unha boa transición, Ruth Adams anotaba a primeira canastra do club pontevedrés e con el o 22-15. Ademais, co paso do tempo, as de verde foron collendo sensacións, reducindo a diferenza en ata tres goles a falta de 16 segundos, pero foi o Almería o que cun lanzamento de triplo de Garrido fixo o 31-25 co que se alcanzou o descanso.

Tras o paso polos vestiarios, o Arxil seguiu sen ser capaz de dar coa tecla para reverter a mala situación, mentres as locais facían máis grande o seu colchón aínda que sen ser determinante, deixando todo por decidir no último acto (43-33).

Pero ás de Pontevedra seguían sen entrarlles os seus lanzamentos, fallando máis que nunca esta tempada cando se estaban xogando o liderado. Nin as máximas anotadoras do Arxil, Adams e Bouzadzin, conseguían facer das súas de fronte ao aro e é que os seus 11 e 14 puntos non foron suficientes contra un Almería que finalmente levou a vitoria por 65-45.

