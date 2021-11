O Cisne imponse ao Soria cunha memorable primeira metade (37-21)

Partido de División Honra Prata entre Cisne e Balonmano Soria no Pavillón Municipal © Cristina Saiz Partido de División Honra Prata entre Cisne e Balonmano Soria no Pavillón Municipal © Cristina Saiz Partido de División Honra Prata entre Cisne e Balonmano Soria no Pavillón Municipal © Cristina Saiz

O Club Cisne Balonmán noqueó ao Balonmán Soria no duelo disputado esta fin de semana no Pavillón Municipal, e é que os pupilos de Jabato endosaron un parcial de 23-9 na primeira metade que deixaba máis que sentenciado o partido de fronte ao segundo acto. Das Neves foi o xogador máis destacado para os brancos con 10 goles, os mesmos que anotou José Andrés Torres para o equipo visitante (37-21).

Os erros nos lanzamentos causados polo alto ritmo e a precipitación, foron a tónica durante os primeiros instantes do partido. Abriu a lata do partido Javi Gutierrez para o Soria e Álvaro Preciado igualou para o Cisne, que grazas ás aparicións de Villamarín baixo paus e a un gran Das Neves en ataque, colocábase cun parcial de 4-1 aos catro minutos.

Seguía fallando en tarefas ofensivas o equipo visitante, mentres os de Pontevedra facíanse coa batuta e poñían pausa a un xogo que estaban a dominar en todas as facetas, obrigando ao tempo o técnico soriano a parar o cronómetro (min. 8, 6-1). Despois de sete minutos, Lander Simon rompeu coa seca do Soria, dando paso aos instantes de maior igualdade nos que cada gol anotado por Cisne era respondido da mesma forma polo seu rival (min. 11, 9-4).

Con todo, os pupilos de Jabato, incluso xogando en inferioridade numérica pola exclusión de Das Neves, estaban cómodos e non había nada que os frease. E é que cos tantos de Carlos Álvarez e Mateo Arias, ampliaban a renda en 7 goles. A arrancada do Cisne non acabou aí. Entre un infranqueable Villamarín en portería e que os pases do Soria que non chegaban ao seu destinatario, o equipo branco deixaba practicamente sentenciado o duelo aos 20 minutos (17-8).

Tentaron os visitantes reducir distancias antes de alcanzar o descanso, pero non había forma de romper a serie dos pontevedreses. Tan só Mario Rubio foi capaz de anotar un gol máis para os de amarelo, insuficiente para dar esperanzas de fronte ao segundo acto (23-9).

Lonxe de dar tregua ao seu rival tras o paso polos vestiarios, o Cisne seguiu facendo dano, polo menos durante os primeiros instantes. Virulegio e Das Neves facían un 2-0, pero o Soria respondía da mesma forma da man de Fernando Nevado e José Andrés Torres.

Chegaron os compases de indecisión nos que ata catro minutos estiveron ambos os conxuntos sen ver portería, pero unha vez máis aparecería o cinco branco para enchufar o balón desde o exterior, por partida dobre, e levar polo aire ao seu equipo cara ao seu destino ( min. 7, 27-11).

Pero lonxe de ter unha vitoria cómoda ao Cisne complicóuselle o asunto. Empezaron a fallar para portería, sobre todo despois da exclusión de Carlos Ocaña que os deixaba en inferioridade, aproveitando a situación un Soria que conseguía reducir diferenzas con José Andrés Torres (10 goles), aínda que de maneira insuficiente ( min, 20. 31-19).

E é certo que, segundo ía o ritmo, parecía que os visitantes ían ser capaces de maquillar o resultado para que a derrota non fóra tan avultada, pero o Cisne rexurdiu como Ave Fénix para deixar fóra de combate aos castellanoleoneses por un contundente 37-21.

