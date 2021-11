As lesións lastran o Bádminton Ravachol na súa visita ao campión Oviedo

Era un reto complicado e as lesións elevaron aínda máis a dificultade. O Club Bádminton Ravachol Pontevedra desprazábase a fin de semana a Oviedo na terceira xornada de liga na División de Honra para medirse ao actual campión, o CB Oviedo.

A xornada comezou xa a contrapé ao non poder presentar o Ravachol o dobres mixto debido aos problemas físicos que atravesan varios dos seus xogadores, e púxose case imposible ao perder Jacobo Fernández e Manuel Brea contra unha das mellores parellas do panorama nacional, a Alberto Zapico e Javier Suárez (4-11, 3-11, 7-11), e tamén Georgina Bland e Elena Fernández contra Lorena Uslé e Claudia Leal (7-11, 10-11,10-11).

Nas roldas de individuais Georgina Bland elevaba a moral gañando a Lorena Uslé en tres sets (11-2, 11-6, 11-10), pero nin Gabriel Fernández, nin Jacobo Fernández nin Elena Fernández, especialista en dobres pero que tivo que afrontar un duelo individual polas ausencias, conseguiron gañar os seus encontros pechando a xornada cun contundente 6-1.

A pesar da derrota "o resultado non embaza as boas sensacións que o equipo está a ter no arranque da tempada. Esperamos poder recuperar efectivos para as próximas xornadas e volver ser competitivos", sinalou o adestrador do equipo pontevedrés, Jesús Pereiro.

A próxima xornada lugar terá lugar o 18 de decembro en Pontevedra, onde o Ravachol recibirá o Arjonilla de Xaén, equipo co que está empatado a puntos na clasificación.