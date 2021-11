O Arxil segue ao seu e supera o Melilla (66-60)

Partido de Liga Femenina 2 entre Arxil e Melilla no CGTD © Cristina Saiz

O Club Baloncesto Arxil segue ao seu. O equipo adestrado por Mayte Méndez sumou unha nova vitoria esta tempada á conta do Melilla e segue invicto con oito partidos gañados dos oito posibles.

Foi un partido en grao sumo igualado, e é que o Melilla púxolle as cousas complicadas ao equipo verde, que tivo en María Lago (14 puntos) e en Ruth Adams (15 puntos) ás súas líderes, cuxo acerto de fronte ao aro foi primordial para selar a vitoria. No bando contrario, facendo o propio para as visitantes, atopábanse Stevanovic e Traore, que con 14 e 18 puntos respectivamente foron un pesadelo para o Arxil.

Despois dos dous primeiros cuartos en grao sumo igualados (21-21/19-18), as pontevedresas puxéronse o mono de traballo despois do paso polos vestiarios para pasar a dominar aínda que non de maneira clara e tiveron que sufrir ata o bocinazo final para selar a súa oitava vitoria.

Antes do partido, Arxil e Melilla posaron coa pancarta conmemorativa da campaña polo 25N, Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller.

Consulta as estatísticas do Arxil-Melilla