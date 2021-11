O Arxil supera o León e segue imparable (44-66)

O Club Baloncesto Arxil segue imparable esta tempada. O equipo de Mayte Méndez sumou a súa sétima vitoria consecutiva esta tempada á conta dun León que o puxo complicado, pero unha gran Buzadzin, con 29 puntos ás súas costas, marcou a diferenza e guiou ás pontevedresas cara á cima (44-66).

Comezou o encontro con imprecisións para ambos os equipos aínda que sobre todo para o Arxil, que atopou na defensa leonesa un muro que se facía con cada rebote e que dominaba o ritmo. Estaba a ser un partido moi físico no que ningún equipo quería ceder, sobre todo no segundo acto cando foron as verdes as que pasaron a dominar para irse ao descanso cunha pequena vantaxe de sete puntos (24-31).

Tras o intermedio, o conxunto pontevedrés apertou o acelerador tanto en defensa con en ataque, onde unha colosal Buzadzin enchufaba todo o que tiña e poñía contra as cordas a un León que estivo máis de catro minutos sen encestar (24-41).

Co partido practicamente encadeado, as locais tentaron aproveitar as pequenas fraquezas que mostraba o Arxil pero, a pesar de reducir diferenzas, foron as xogadoras verdes as que mostraron unha gran solidez para facerse coa sétima vitoria consecutiva.

Consulta as estatísticas do León-Arxil