Sufrida vitoria do Cisne na cancha do Zamora (28-31)

O Club Cisne Balonmano segue facendo das súas na División Honra Prata, sumando unha vitoria que lle permite continuar líder e invicto na División Honra Prata. O cadro adestrado por Jabato, a pesar de facer unha moi mala primeira parte fronte a Zamora, foi capaz de dar a volta ao partido para traer á Boa Vila dous puntos máis que soben á súa marcadora e que o manteñen no máis alto da clasificación.

Comezou o duelo con moito ritmo entre ambos os conxuntos, indo dun lado a outro a gran velocidade para aproveitar cada ataque coma se fose ao último. Aínda que era ao Cisne ao que lle custaba ver gol, os locais non foron capaces de irse en máis dun tanto de vantaxe a pesar de ter ata tres oportunidades para iso. Con todo, chegado ao minuto sete, o Zamora si que non perdoou e, tras unha gran parada de Mendieta, fixéronse cun pequeno pero valioso colchón de 2 goles (4-2).

Seguiron precipitándose os pontevedreses, que tiñan baixo paus da portería rival un muro impenetrable. A seca goleadora durou cinco minutos para o Cisne, e foi Carlos Álvarez o que rompeu a mala serie para facer o 5-3, pero os locais, lonxe de perdoar no seu posterior ataque, anotaron por mediación de Horcajada o sexto gol da súa conta.

Puxéronse o mono de traballo os xogadores brancos para reducir a distancia que os separaba do empate en ata un gol, pero cando mellor estaban a facelo, o colexiado amoestou dous minutos a Virulegio, deixando en inferioridade numérica ao seu equipo. O Zamora sacou proveito da situación e recuperouse do golpe para afastarse de novo (min. 17, 10-7).

Pero non podía baixar os brazos o Cisne. Así, Preciado, Chan e Carlos Álvarez, este último desde os sete metros, asestaron un parcial de 0-3 co que devolveron as táboas, podendo poñerse por diante por primeira vez no encontro, con todo, Mendieta impediuno (10-10).

Quedaban 10 minutos para o descanso e os xogadores brancos desapareceron unha vez máis incapaces de sobrevivir ás envestidas dun Zamora que tiña no gardameta arxentino un imán para os balóns e que paraba todo o que lle chegaba, converténdose nun pesadelo para os lanzadores dun Cisne exasperado e que se atopaba cun 15-11 co que se alcanzou o intermedio.

Os primeiros minutos do segundo acto foron de total igualdade, tanto Zamora como Cisne respondían a cada ataque da mesma forma, asinando un 18-14 cando chegaba ao minuto 5 de xogo. Non tiña présa o equipo local, que atrasaba cada ataque para rascar uns segundos que a longo prazo podían ser valiosos, pero que lles obrigaba a forzar os lanzamentos ante as continuas advertencias de pasivo dos colexiados. E así, cun moi atento Pablo González baixo paus, reduciu distancias o cadro de Pontevedra, obrigando ao técnico zamorano a parar o cronómetro (min. 8, 18-16).

Non deu coa tecla o adestrador local, que viu como Álvaro Preciado enchufaba un potentísimo lanzamento na escuadra da súa portería e poñía nun momento crítico ao Zamora, ao que ademais pitaban falta en ataque. Aproveitouse o Cisne da situación para forzar un contragolpe con Carlos Álvarez, pero a defensa se replegó con rapidez realizando falta ao atacante pontevedrés. Xa non tiñan présa os xogadores brancos, que empezaron a atrasar a súa procura dun empate que chegou con Virulegio (min. 11, 18-18).

veu arriba o equipo de Jabato, que ademais deu a volta ao duelo para colocarse cunha pequena diferenza dun tanto. E tan pequena foi que Zamora, cando o colexiado deixou en inferioridade numérica ao Cisne pola exclusión de Preciado, fixo un 2-0 co que de novo colocábanse por diante (min. 15, 20-19).

E da mesma maneira que fixeron os locais, responderon os brancos unha vez que o árbitro deixou fose Fernando Ruiz. Pero esta vez con maior contundencia, demostrando un recital defensivo liderado por Iván Calvo e Pablo González e en ataque por Carlos Álvarez e Preciado (23-26).

A exhibición que estaba a demostrar o equipo de Pontevedra empezaba a facer efecto nos locais, xa desesperados ao ver como ata Pablo González anotaba desde a súa propia portería e poñía terra polo medio cando se alcanzaba a recta final.

O tempo corría en contra do Zamora, que adiantaba o seu defensa en busca dun roubo rápido que lles permitise reducir diferenzas. Pero a pesar de funcionar, foi o Cisne o que aproveitou o desaxuste defensivo para facerse cunha diferenza de catro tantos que parecía deixar sentenciado o encontro.

Aínda que os locais estaban en busca do milagre, logrando recortar a vantaxe en ata dous goles, non quedaba tempo para máis e finalmente a vitoria foi para o líder e invicto Cisne por 28-31.

