Saída vital do Arosa ao campo do Ceares asturiano: "Non estamos onde queremos, pero tampouco moi lonxe do obxectivo"

Tres xornadas sen gañar acumula o Arosa, cun só triunfo no seu últimos oito enfrontamentos. Números aos que quere poñer fin este domingo (12.00 horas) na súa viaxe ao campo do UC Ceares asturiano.

O cadro arlequinado, décimo cuarto con 11 puntos a un da zona de salvación, visita a un rival directo pola permanencia na Segunda RFEF que suma 7 puntos desde a penúltima posición.

"Non podemos fiarnos, sabemos que hai moita igualdade e vainos a custar moito", advirte sobre a situación do rival o técnico arosista, Jorge Otero, xa que se trata dun equipo que "ten bo balón parado, centros laterais con xogadores de moita envergadura, e non se adoita equivocar no seu campo, aprovéitano moi ben", analiza. De feito no seu estadio superaron este curso a Coruxo e Arenteiro.

Otero é consciente que "non estamos onde queremos, pero tampouco moi lonxe do obxectivo", e incide no traballo que viñeron realizando os seus pupilos ata a data.

Con todo o plantel arlequinado sabe que "se conseguimos unha vitoria fóra da casa daríanos o plus mental que necesitamos", recoñece Alberto Martín.

O encontro en Asturias será arbitrado polo cántabro Francisco Crespo Puente.