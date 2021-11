A escalada deportiva, un 'Laboratorio da Infancia" para os escolares pontevedreses

Obradoiro de escalada deportiva no pavillón Multiusos da Xunqueira

Un grupo de 22 alumnos de 6º curso de Primaria do CEIP Cabanas participaron este martes nun obradoiro de escalada desenvolto no pavillón Multiusos da Xunqueira dentro do programa 'Laboratorio da Infancia'

© Mónica Patxot