O Arxil non cede e segue invicto á conta do Barakaldo (63-54)

Partido de Liga Femenina 2 entre Arxil e Barakaldo no CGTD © Cristina Saiz

O Club Baloncesto Arxil segue invicto esta tempada despois de gañar este sábado ao Barakaldo ante a súa afección. As de Mayte Méndez comezaron o duelo con imprecisións, pero pronto tomaron as rendas para facerse coa súa sexta vitoria consecutiva grazas ao acerto ofensivo de Buzadzin, con 20 puntos, e de Heather Forster, con 8 rebotes (63-54),

Custoulle entrar no xogo ás locais, que empezaron cedendo un 0-5 no marcador ao non ser capaz de acertar de fronte ao aro durante os primeiros compases. Apareceu María Lago para anotar os primeiros dous puntos para o seu equipo cando se alcanzaba o minuto 3 e, a partir de aí, todo foi como unha seda. Reforzou as porcas en defensa Mayte Méndez, pasando o Arxil a facerse cos rebotes e xerando opcións á contra, conseguindo así poñer un 18-9 ao finalizar o primeiro cuarto.

Seguiu facendo as súas o equipo verde, que chegou a poñerse cunha diferenza de ata 16 puntos. Con todo, lonxe de baixar os brazos, o Barakaldo apertou unha marcha máis e logrou reducir a desvantaxe en ata os 8 puntos cos que se alcanzou o descanso (38-26).

Despois do intermedio, o refacho arxilista continuou. Forster estaba a ser un muro en defensa, facéndose con cada rebote e enviando ás súas compañeiras Buzadzin e María Lago, que non fallaban de fronte ao aro. Tampouco erraban Johnson e Florencia para as visitantes, que coas súas tantos conseguían reducir aos poucos a distancia deixando todo por decidir no último acto (55-46).

Aí chegou o momento de maiores imprecisións para os dous equipos, que beneficiaban de maneira clara a un Arxil que era capaz de manter unha pequena renda que lle permitía seguir invicto. Pero o Barakaldo deu un pequeno susto ás locais, colocándose a tan só 6 puntos cando aínda quedaban 2 minutos por disputarse. Moveu ficha Mayte Méndez, dando entrada a María Lago, Forster, Adams, Cristina Díaz e Buzadzin, as mellores da tarde, que souberon aguantar o asedio rival para sentenciar o encontro en 63-54.

