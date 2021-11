O Arxil pide o apoio da afección para derrotar ao Barakaldo e seguir líder

Partido de Liga Femina 2 entre Arxil e Rosalía no CGTD © Cristina Saiz

O Arxil recibe este sábado, ás 19.30 horas no CGTD, ao Barakaldo. As verdes tratarán de seguir ampliando a súa marcadora de vitorias para afianzarse no liderado da clasificiación, que despois de seis xornadas disputadas, comparten co Adareva de Tenerife.

Coa moral polas nubes despois de gañar o derbi fronte ao Cortegada, as de Mayte Méndez terán que facer fronte a un equipo moi renovado, que afronta a súa segunda tempada consecutiva na categoría e que ten como obxectivo disputar o playoff de ascenso. Con todo, o seu irregular inicio de liga está a afastalas desta meta, polo que derrotar ao líder é o empuxón anímico e deportivo que necesitan.

Pola súa banda, no vestiario do Arxil están con ganas de seguir sumando triunfos e apelan ao seu bo momento de xogo e fiabilidade defensiva para seguir crecendo. Ademais, Méndez poderá contar con todas as súas xogadoras, incluída Margarita Moreira, que xa dispuxo de minutos no último partido.

Ademais, o equipo espera contar co apoio da afección que poderá acudir de forma gratuíta a unha cancha que xa pode encherse ata o 80 % da súa capacidade.