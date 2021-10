O Arxil afiánzase no liderado tras levar o derbi contra o Cortegada (60-67)

Partido de Copa Galicia entre Arxil e Cortegada no CGTD © Mónica Patxot

O Arxil segue no máis alto da clasificación e continúa co seu extraordinario inicio de liga ao conseguir o seu quinto triunfo consecutivo á conta do Cortegada, ao que derrotou a domicilio nun partido moi igualado.

As verdes saltaron á cancha decididas a dominar o partido e xa ao finalizar o primeiro cuarto dominaban o marcador. Gran parte do mérito deste triunfo correspóndelle a Adams, cuxo acerto cara á canastra e o control dos rebotes permitiron inclinar a balanza ao lado visitante.

Con todo, o Cortegada non se rendeu e antes do descanso logrou reducir a súa desvantaxe a só dous puntos. Tras o paso por vestiarios, o Arxil decidiu poñerse o mono de traballo para ampliar a súa vantaxe. Adams contou co apoio Forster e María Lago, practicamente infalibles nos seus lanzamentos e nun final de partido tan serio como esixente selaron a súa quinta vitoria para manter ás verdes invictas.