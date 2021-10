O Cisne reponse a un mal inicio para seguir co seu pleno de vitorias (29-25)

O Cisne vence o Guadalajara no Pavillón de Príncipe Felipe © Cristina Saiz

O Cisne segue en estado de graza e suma unha nova e contundente vitoria. A súa última vítima foi o Guadalaxara, tamén recentemente descendido da liga Asobal, que logrou poñer en serios aprietos ao cadro pontevedrés ao comezo do partido. Os de Jabato tardaron un cuarto de hora en tomarlle o pulso ao partido, pero cando o fixeron borraron do mapa ao seu rival.

A tarde empezou da peor maneira posible para os intereses brancos. Sete minutos tardaron os locais en anotar o seu primeiro tanto. Fíxoo Chan desde a liña de sete metros. E para entón, o Guadalaxara xa conseguira un cómodo colchón de cinco tantos.

Tivo que pedir tempo morto Jabato para axustar as súas pezas e loitar por remontar un partido que parecía que se lle escapaba. Porque os seus non estaban acertados con balón e tampouco lograban destruír as xogadas do seu rival. Con todo, a charla foi máxica e aos poucos o Cisne foi meténdose no partido.

Os locais aproveitaron varios fallos groseiros do Guadalaxara en ataque para reducir distancias por medio de Carlos Álvarez, que con dous goles consecutivos achegou ao seu equipo ata os dous tantos de desvantaxe. E aos vinte minutos, os brancos lograron restablecer a igualada cun tanto de Mateo desde o seu propio campo a porta baleira, e non foi o único que anotou dese modo aproveitando o xogo sen porteiro dos visitantes.

O Guadalaxara non quiería entregar a vitoria tan rápido e seguiu plantando cara. Mesmo volveu adiantarse no marcador, pero xa nunca volvería lograr unha renda superior a un tanto. Pola contra, o Cisne ía poñerse por diante no marcador por primeira vez xusto antes do descanso. Aínda que antes do bocinazo final, o cadro manchego colocou as táboas no marcador.

Comezou o Cisne a segunda metade moito máis centrado que o primeiro tempo. Preciado colocou aos seus por diante na primeira xogada e a partir de aí os goles caeron en fervenza. Carlos Álvarez e Mateo Arias eran puñais desde o extremo e nos contragolpes, os lanzamentos potentes de Preciado e Neves abrían fendas na muralla visitante e Virulegio como pivote tamén lograba facer dano ao Guadalaxara. Unha mestura perfecta que acabou nunha renda máxima de ata seis tantos a dez minutos do final.

Coa vitoria xa no peto, a intensidade defensiva de ambos os equipos decaeu e os goles non paraban de chegar tanto nunha portería como na outra. Tempo Morto chegou a pedir Jabato para esixir concentración aos seus nos instantes finais despois de que o Guadalaxara achegásese a tres tantos no marcador. Os seus xogadores fixéronlle caso e acto seguido restableceron a vantaxe para celebrar outra cómoda e merecida vitoria.

